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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brand in Einfamilienhaus

Bürgel (ots)

Am frühen Samstagabend nahmen aufmerksamen Nachbarn einen Rauchmelder auf dem Nebengrundstück wahr. Als kein Bewohner angetroffen werden konnte und der Grund für den Alarm unklar blieb, wurde sich schnellstmöglich Zutritt zum Gebäude verschafft. Hierbei konnte Rauchentwicklung festgestellt werden, woraufhin die Feuerwehr umgehend verständigt wurde.

Im Rahmen des Löschangriffes wird ein ausgebrochenes Feuer an der Heizungsanlage festgestellt, welches nach wenigen Minuten gelöscht werden konnte. Durch den Brand werden die Elektrik, die Heizungsanlage sowie die angrenzende Räume beschädigt.

Der entstandene Sachschaden wird nach gegenwärtigem Stand auf ca. 100.000 Euro beziffert. Das Gebäude ist gegenwärtig nicht mehr bewohnbar. Derzeit wird von einem technischen Defekt der Heizungsanlage ausgegangen.

Verletzte waren bei dem Einsatz glücklichweise nicht zu beklagen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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