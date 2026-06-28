Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung PI Saale-Holzland

Jena (ots)

Schwerer Verkehrsunfall durch Mißachtung der Vorfahrt

Am Samstagmorgen kam es auf der Landstraße 1076 im Bereich der Autobahnanschlussstelle Hermsdorf Süd/ Gemarkung St.Gangloff zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw`s.

Der 63jährige Fahrer eines Pkw Toyota befuhr die Landstraße von Stadtroda kommend in Richtung St.Gangloff, als der 54jährige Fahrer eines Pkw Seat die Straße aus einer Firmenausfahrt von Links kommend überqueren wollte. Hierbei übersieht der Seatfahrer den vorfahrtsberechtigten Pkw auf der Landstraße und es kommt zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Fahrer und ein weiterer Mitfahrer im Pkw Seat werden schwer verletzt. Der 57jährige Beifahrer in diesem Pkw erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der leicht verletzte Toyotafahrer und die anderen Unfallbeteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser verlegt.

Die Polizeiinspektion Saale-Holzland hat mit Unterstützung eines Gutachters die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell