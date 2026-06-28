LPI-J: Pressemitteilung PI Saale-Holzland
Jena (ots)
Fundsache Unterschlagen
Freitagmittag ließ eine 54jährige in Vorfreude auf den anstehenden Urlaub ihre Geldbörse in einem Einkaufsmarkt in Dorndorf-Steudnitz liegen. Als sie den Verlust wenige Minuten später bemerkte, hatte sich ein Langfinger bzw. unehrlicher Finder bereits der Sache bemächtigt und die Urlaubskasse war erheblich geschmälert. Die Polizeiinspektion Saale-Holzland hat die Ermittlungen zur Fundunterschlagung aufgenommen.
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