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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung PI Saale-Holzland

Jena (ots)

Fundsache Unterschlagen

Freitagmittag ließ eine 54jährige in Vorfreude auf den anstehenden Urlaub ihre Geldbörse in einem Einkaufsmarkt in Dorndorf-Steudnitz liegen. Als sie den Verlust wenige Minuten später bemerkte, hatte sich ein Langfinger bzw. unehrlicher Finder bereits der Sache bemächtigt und die Urlaubskasse war erheblich geschmälert. Die Polizeiinspektion Saale-Holzland hat die Ermittlungen zur Fundunterschlagung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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