Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung PI Saale-Holzland

Jena (ots)

Ein Pkw im Gerstenfeld

Am Samstagabend kam der 65jährige Fahrer eines Pkw Renault auf der Straße zwischen Bibra und Gumperda von der Straße ab, überschlug sich und blieb in einem Gerstenfeld stehen. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich schnell heraus, dass der Fahrzeugführer erheblich unter Alkoholeinfluss stand, was ein Test mit einem Wert von 2,33 Promille bestätigte. Einen Führerschein besaß er bereits nicht mehr. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und das Strafverfahren eingeleitet.

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