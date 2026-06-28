LPI-J: Pressemitteilung PI Saale-Holzland
Jena (ots)
Ein Pkw im Gerstenfeld
Am Samstagabend kam der 65jährige Fahrer eines Pkw Renault auf der Straße zwischen Bibra und Gumperda von der Straße ab, überschlug sich und blieb in einem Gerstenfeld stehen. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich schnell heraus, dass der Fahrzeugführer erheblich unter Alkoholeinfluss stand, was ein Test mit einem Wert von 2,33 Promille bestätigte. Einen Führerschein besaß er bereits nicht mehr. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und das Strafverfahren eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell