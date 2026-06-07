LPI-J: Radfahrer kollidierte mit Pkw

Weimar (ots) - Am Freitagnachmittag befuhr eine 71-Jährige mit ihrem Fahrrad die Weimarische Straße in Bad Berka und wollte vom Gehweg auf die Straße wechseln. Hierzu hielt sie an und wollte absteigen, um das Fahrrad auf die Straße zu heben. Dabei kam sie zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu, woraufhin sie in ein Klinikum gebracht wurde. Das Fahrrad wurde leicht beschädigt. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

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