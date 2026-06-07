LPI-J: Radfahrer kollidierte mit Pkw
Weimar (ots)
Am frühen Freitagabend befuhr ein 18-jähriger Pedelec-Fahrer die Magdalaer Straße in Mellingen in Fahrtrichtung Magdala. Hierbei übersah er einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw VW und fuhr auf diesen auf. Der Radfahrer verletzte sich leicht. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro, am Pkw in Höhe von 1000 Euro.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell