Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Motorradunfall

Weimar (ots)

Am Samstag gegen Mittag befuhr eine 53-Jährige mit ihrem Motorrad die K506 aus Mechelroda kommend in Richtung Mellingen. In einer dortigen Linkskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Klinikum gebracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.

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