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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gelebte Nächstenliebe

Apolda (ots)

Die Mitarbeiterin eines Essenbringdienstes machte sich am Freitagmittag, des 22.05.2026 um einen ihrer Kunden Sorgen, da in der Wohnung dessen in der Bachstraße in Apolda, diverse Einkäufe und das Essen von Vortagen ungeöffnet umherlagen und niemand auf Rufen reagierte. Die Mitarbeiterin erwartete Schlimmeres und so alarmierte sie die Polizei und den Rettungsdienst. Glücklicherweise konnten diese wenig später den 73 Jahre alten Mann gesund aber noch sehr schlaftrunken in der Wohnung auffinden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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