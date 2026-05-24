Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Notlage vorgetäuscht

Apolda (ots)

Am Freitag, 22.05.2026 teilte eine 40 Jahre alte Dame über die 112 der Rettungsleitstelle des Weimarer Landes mit, dass sie in der Wohnung eines Bekannten in Oßmannstedt gefesselt und hilflos zurückgelassen worden sei. Alarmierte Polizeibeamte und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Oßmannstedt bot sich jedoch ein anderes Bild. Die Dame gab reumütig an, dass sie sich selbst gefesselt habe, die an den Füßen befestigten Handschellen sich jedoch verhakten und sie sich nicht anders zu helfen wusste, als dem Notruf die erfundene Geschichte zu erzählen. Die Beamten lösten berufsbedingt erfahren die Handfesseln und eröffneten in der weiteren Folge ein Ermittlungsverfahren gegen die Dame aufgrund Notrufmissbrauchs.

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