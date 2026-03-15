Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: 13-jähriges Mädchen aus Jena Lobeda vermisst

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Jena (ots)

Am Sonntagmorgen, kurz nach 2 Uhr meldete die Mutter der 13-jährigen Pia Ferworn aus Jena Lobeda, dass sich ihre Tochter gegen 01:30 Uhr aus der Wohnung in der Bonhoefferstraße geschlichen hat. Pia soll danach vermutlich mit Bekannten in einem silberfarbenen Mercedes eingestiegen und weggefahren sein. Ihr aktueller Aufenthaltsort ist unbekannt und die Eltern sind in großer Sorge. Zur Personenbeschreibung ist folgendes bekannt:

- ca. 165 cm groß, - schlank, - ca. 65 Kg, - scheinbares Alter: 16 Jahre, - blaue Jeans, - schwarzer Pullover

Es ist nicht auszuschließen, dass sich Pia in einer hilflosen Lage befindet und Hilfe benötigt. Hinweise zum Aufenthalt nimmt die Polizei Jena entgegen.

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