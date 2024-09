Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auf die Gegenfahrspur gekommen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Stadtroda: Glimpflich ausgegangen ist ein Verkehrsunfall am Abend des vergangenen Mittwochs in der Rausdorfer Straße. Ein 35-jähriger Radfahrer befuhr die Straße in Richtung Gernewitz. Aus der Gegenrichtung kam ein Pkw Jeep angefahren, der zu weit auf die Fahrspur des Radlers gefahren war. Der 35-Jährige geriet dadurch außer Kontrolle und stürzte mit seinem Zweirad. Glücklicherweise verletzte er sich dabei nur leicht. Die Polizei und ein Rettungswagen kamen am Unfallort zum Einsatz. Es folgten die Unfallaufnahme und die weitere medizinische Untersuchung des Verunfallten in einem Krankenhaus.

