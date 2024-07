LPI-J: Moped-Fahrer bedroht Polizisten

Weimar (ots) - Ein 27-jähriger ukrainischer Staatsbürger befand sich am 15.06.2024 (Samstag), gegen 01:00 Uhr im Weimarhallenpark an der Nord-West-Seite Ausgang Bad Hersfelder Straße, als sich eine Personengruppe von sechs unbekannten Tätern arabischen Phänotyps im Halbkreis um den Geschädigten herum aufstellte und die Herausgabe von Bargeld forderte. Eine Person hielt dabei ein Messer in der Hand und hielt es ...

