LPI-J: Aus fahrendem Auto geschossen

Apolda (ots) - Gestern, vermutlich zur Mittagszeit wurde die Außenwand eines Trafohäuschens in der Martinsgasse in Apolda beschmiert. In schwarzer Farbe und ca. 15 x 15 cm groß wurde dort ein Hakenkreuz geschmiert. Die Polizei ermittelt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda. (Tel.: 03644/541-0). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: ...

mehr