LPI-J: Alkoholisiert Unfall verursacht

Crossen an der Elster (ots) - Samstagnachmittag überschlug sich ein Pkw Mazda in der Gartenstraße in Crossen. Die 63-jährige Fahrerin kam aus Richtung Hartmannsdorf kommend nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte eine Straßenlaterne. Anschließend überschlug sich ihr Fahrzeug und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrzeugführerin und ihre 90-jährige Beifahrerin wurden dabei schwer verletzt und durch die ...

