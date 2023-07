Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hauswand beschmiert

Jena (ots)

Am Sonntagmittag konnte an der Hauswand eines Wohnhauses in der Mittelstraße in Jena ein Graffiti festgestellt werden. Wie hoch der an der Hauswand entstandene Sachschaden ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Durch die Polizei wurden die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell