Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Porzellan zerschlagen

Weimar (ots)

Die Bewohnerin eines Hauses in der Kleinen Kirchgasse teilte am 29.05.2023 gegen 15:25 der Polizei mit, dass unbekannte Täter versucht haben, aus ihrem Haus Porzellan zu entwenden. Sie hielt sich zu diesem Zeitpunkt nebenan in einer ihrer Ferienwohnungen auf. Der oder die Täter betraten durch die nicht verschlossene Haus- tür das Gebäude und versuchten aus einer Glasvitrine Porzellan zu entwenden. Dabei löste sich einer der gläsernen Einlegeböden und fiel inclusive des Porzellans zu Boden. Dadurch wurden mehrere Teile des Geschirrs beschädigt. Aufgrund es verursachten Lärms ließ der Täter von seinem Vorhaben ab und entfernte sich aus dem Haus. Tatzeit soll zwischen 12:45 und 13:00 Uhr liegen. In dieser Zeit hatte die Frau das Klirren des Geschirrs wahrgenommen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.100 Euro.

