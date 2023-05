Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sachbeschädigung

Weimar (ots)

Am 24.05.2023, in der Zeit von 13:30 Uhr bis 13:55 Uhr wurde in Legefeld die Heckscheibe eines geparkten Mercedes Vito durch unbekannte Täter zerstört. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Da in dem benannten Zeitraum im Umfeld des geparkten Fahrzeuges Mäharbeiten durchgeführt wurden, käme eventuell auch ein Steinschlag in Betracht. Es wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

