LPI-J: Wildunfall

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Unbekannte Langfinger drangen in eine Kindertagesstätte im Stadtrodaer Sonnenscheinweg ein. Vermutlich war auch in diesem Fall das Ziel Bargeld oder andere Wertgegenstände zu erbeuten, was jedoch misslang. Anhand der Spuren wird davon ausgegangen, dass der oder die Täter in das Leitungsbüro eindrangen. Hierbei beschädigten diese mehrere Türen und Gegenstände. Im Anschluss entfernten sich die Langfinger unerkannt. Die Ermittlungen wurden ...

