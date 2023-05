Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unter Alkohol

Weimar (ots)

Gegen 23:45 Uhr informierte ein Anwohner die Polizei, dass sich in der Nähe seines Grundstücks in Kleinschwabhausen eine Person mit Stirn- lampe durch das hohe Gras bewegt. In der Nähe stand auch ein Pkw mit einer weiteren männlichen Person. Als der Mann mit Lampe die Flucht ergriff, folgte ihm der Anwohner zusammen mit seinem Bekannten. Die Person am Pkw gab an betrunken zu sein und nach Weimar zu wollen. Wo er sich befindet, wisse er nicht. Der Anwohner entfernte sich zunächst, kam dann aber kurze Zeit später zurück, da ihm die Situation sehr merkwürdig vorkam. Da war der Pkw nicht mehr vor Ort. Die eingesetzten Beamten stellten das Fahrzeug dann in Magdala fest. Die Person auf dem Fahrersitz gab an, nicht zu wissen wie sie dorthin gekommen sind. Möglicherweise spielten dabei die 1,81 Promille beim Alkoholtest eine Rolle. Das Fahrzeug blieb stehen, der Führerschein wurde beschlagnahmt und es ging ins Klinikum zur Blutentnahme.

