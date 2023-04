Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Wohnung und Keller

Weimar (ots)

In der Nacht zu Montag wurde ein 24-Jähriger in der Ernst-Busse-Straße Opfer eines Wohnungseinbruchsdiebstahls. Scheinbar ohne Schaden zu verursachen gelangten der oder die Täter in das Wohnhaus und öffneten in der Folge mittels einfacher körperlicher Gewalt die Wohnungstür des 24-Jährigen. Hier wurden unter anderem ein Fernseher, eine Soundanlage und vermutlich zur Verhinderung einer Dehydrierung des oder der Täter zwei Flaschen Bier entwendet. Der Wert des Beutegutes beläuft sich auf ca. 1800EUR. Im Zuge der Überprüfung der Kellerräume wurde das Aufbrechen eines Kellerabteils festgestellt. Dem 37-jährigen Mieter wurden hierbei eine Mikrowelle und Geschirr im Gesamtwert von ca. 150EUR entwendet. Der Wohnungsbaugesellschaft entstand durch die Beschädigung der Wohnungstür ein Sachschaden von ca. 1000EUR.

