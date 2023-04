Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rot missachtet - Verkehrsunfall zum Glück ohne Personenschaden

Jena (ots)

Am Sonntagnachmittag befuhr eine 24-Jährige mit ihrem VW Polo die Marcel-Paul-Straße aus Richtung Weimar-Nord kommend. Mit an Bord war ein fünf Jahre alter Junge. Das Rotlicht missachtend, überquerte sie die Ettersburger Straße und kollidierte mit einem kreuzenden 53-jährigem Fahrer eines Jeep Wrangler. Eine durch das Auslösen der Airbags vermutete Verletzung des Kindes, konnte nach ärztlicher Untersuchung zum Glück ausgeschlossen werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 7000EUR. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

