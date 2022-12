Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei betrunkene Autofahrer

Saale-Holzland (ots)

Gleich mehrere Trunkenheitsfahrer gingen der Polizei am Montagmorgen in Bad Klosterlausnitz in Netz. Zunächst stoppten die Beamten eine 46-Jährige, die mit ihrem Pkw Dacia auf der Straße "Siedlung" unterwegs war. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 0,87 Promille an, weshalb der Frau die Weiterfahrt untersagt wurde. Etwa eine Stunde später stellten die Beamten einen 49-jährigen Fahrzeugführer fest, der unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Er wurde zur Blutentnahme ins Krankenhaus nach Eisenberg gebracht und musste anschließend die Fahrzeugschlüssel für seinen Pkw Kia an die Polizei übergeben.

