Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mehrere Autoreifen zerstochen

Jena (ots)

Kurz nach 21 Uhr informierte eine Zeugin per Notruf die Polizei, da sie eine männliche Person beobachtet hatte, wie dieser augenscheinlich bei mehreren geparkten Fahrzeugen in der Göschwitzer Straße die Reifen zerstach. Im Anschluss bestieg der Mann eine Straßenbahn und fuhr in Richtung Zentrum. Durch die gute Personenbeschreibung konnte der 45-Jährige sodann gestellt werden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde überdies bekannt, dass er in der Straßenbahn noch einen Sitz beschädigte. Im Ergebnis stehen zehn beschädigte Fahrzeuge sowie die Sachbeschädigung in der Straßenbahn. Der 45-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. In erwarten nunmehr mehrere Anzeigen.

