Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unzufrieden mit der Zustellung

Weimar (ots)

Zwei Pakete wollte gestern Vormittag eine Mitarbeiterin der Post in Bad Berka zustellen. Mit dem Service, dass die Pakete nur bis zur Haustür und nicht in die Wohnung gebracht wurden, war die Empfängerin aber ganz und gar nicht einverstanden. Die 35-jährige Frau beschimpfte und beleidigte die Postzustellerin. Dessen aber nicht genug, bewarf sie sie, nachdem sie wieder in ihrem Auto saß, mit Eiern.

