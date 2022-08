Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Hagen-Nahmer (ots)

Am Samstag, 20.08.2022 gegen 08:05 Uhr, befuhr eine 42-Jährige Pkw Fahrerin die Obernahmerstraße in Richtung Oege. Anschließend bog sie in die Haardstraße ab und übersah hierbei den 49-Jährigen Fahrradfahrer, welcher eine Notbremsung einleiten musste um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei stürzte er und zog sich leichte Verletzungen zu. Dieses Geschehen beobachtet die Unfallverursacherin im Rückspiegel und hielt sofort an. Eine medizinische Versorgung lehnte er vor Ort ab. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

