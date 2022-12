Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: In Gewahrsam genommen

Weimar (ots)

Gleich mehrmals erschien am Donnerstagabend ein Mann in der Filiale eins Fast-Food-Restaurants im Bahnhofsgebäude. Unberechtigter Weise begab sich der Mann bis in den Küchenbereich. Den Aufforderungen des Personals, den Imbiss zu verlassen, kam der Mann erst nach, als die informierte Polizei erschien. Aber zufrieden mit der Situation schien er nicht. Einige Zeit später kam er zurück, belästigte Gäste und Personal. Erneut erschien die Polizei. Das Verhalten des 39-Jähirgen erweckte den Eindruck, dass es nicht sein letzter Auftritt an diesem Abend werden sollte. Die Polizisten nahmen den augenscheinlich stark alkoholisierten Mann mit. Diese Maßnahme ließ das Fass zum Überlaufen zu bringen. Der aus Magdeburg stammende Mann attackierte die Polizeibeamten. Hierbei wurden sowohl er als auch ein Polizist leicht verletzt. Nachdem er seinen Rausch schließlich in der Zelle ausgeschlafen hat, konnte er am Freitagmorgen wieder entlassen werden. Es werden aber Anzeigen wegen Hausfriedensbruch, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gefertigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell