LPI-J: Fahrerflucht

Apolda (ots) - In der Nacht zum 01.12.2022 entfernten Unbekannte die Kennzeichen eines am Thälmannring in Apolda geparkten Seat Ibiza. Außerdem waren die Reifen platt, sodass der 38jährige Besitzer zuerst davon ausging, dass diese zerstochen wurden. Es wurde aber lediglich die Luft abgelassen. Der Schaden wird auf ca. 100 Euro geschätzt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda (Tel.: 03644/541-0). ...

