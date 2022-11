Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht in Orlamünde

Saale-Holzland (ots)

In der Nacht vom Montag auf Dienstag kam es in Orlamünde zu einer Unfallflucht. Ein 43-Jähriger hatte seinen Pkw Renault in der Bahnhofstraße am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Ein unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Ausparken mit dem Renault zusammen und beschädigte dessen Frontstoßstange. Anschließend verließ der Unfallverursacher pflichtwidrig die Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Saale-Holzland (036428-640) zu melden.

