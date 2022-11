LPI-J: In der Straßenbahn angegriffen

Jena (ots) - Zu einer Körperverletzung kam es am Montagabend, dem 07. November 2022, auf dem Holzmarkt in Jena. Um 21:15 Uhr informierte eine Zeugin die Polizei, da sie eine Auseinandersetzung zwischen vier männlichen Personen wahrnahm. Kurz darauf hörte die Zeugin eine Glasflasche auf dem Boden zerbarsten. In Folge dessen begab sich die Zeugin mit ihrem Begleiter in Richtung der Personengruppe. Hier sahen die Beiden, ...

mehr