LPI-J: Hausfassade beschädigt

Weimar (ots) - In Berlstedt kam es am Montagvormittag zu einem Brand zweier Müllbehälter. Die in der Hauptstraße stehenden gelben Tonnen sind gänzlich niedergebrannt. Eine Selbstentzündung der Behälter kann ausgeschlossen werden, so dass davon ausgegangen wird, dass diese durch einen Unbekannten in Brand gesetzt wurden. Eine Gefahr für die Gesundheit von Personen oder bedeutender Sachwerte bestand glücklicherweise ...

