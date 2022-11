Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach Mülltonnenbrand gesucht

Weimar (ots)

In Berlstedt kam es am Montagvormittag zu einem Brand zweier Müllbehälter. Die in der Hauptstraße stehenden gelben Tonnen sind gänzlich niedergebrannt. Eine Selbstentzündung der Behälter kann ausgeschlossen werden, so dass davon ausgegangen wird, dass diese durch einen Unbekannten in Brand gesetzt wurden. Eine Gefahr für die Gesundheit von Personen oder bedeutender Sachwerte bestand glücklicherweise zu keiner Zeit. Derzeit gibt es keinerlei Hinweise auf einen möglichen Täter. Aus diesem Grund ist die Polizei Weimar auf der Suche nach Hinweisen zu Tat oder Tatverdächtigen. Zeugen melden sich bitte unter 03643/882-0, pi.weimar@polizei.thueringen.de oder beim zuständigen Kontaktbereichsbeamten.

