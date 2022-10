Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Weimar (ots)

Am 10.10.2022, gegen 07:30 Uhr kam es im Bereich der Humboldtstraße, Ecke Cranachstraße in Weimar zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Moped. Der 16jährige Mopedfahrer, der auf dem Weg zur Schule war, befuhr die Humboldtstraße in Richtung Steubenstraße. Ein 80jähriger VW- Fahrer, der die Humboldtstraße in entgegengesetzte Richtung befuhr, wollte nach links in die Cranachstraße abbiegen und übersah dabei das entgegen kommende Moped. Durch den Zusammenstoß kam der 16jährige zu Fall und verletzte sich leicht. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war zum Glück nicht notwendig.

