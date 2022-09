Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bedroht

Weimar (ots)

Zuflucht in einer Apotheke suchte am Montagmittag eine Frau in Weimar Nord. Eine verbale Auseinandersetzung zwischen der 38-Jährigen und ihrem Freund drohte zu eskalieren, weswegen die Frau um Hilfe bat. Die informierten Polizisten konnten den 39-Jährigen in der Nähe der Apotheke ausmachen. Kooperativ war der Mann auch den Beamten gegenüber nicht, kam aber in letzter Instanz murrend dem ihm auferlegten Platzverweis nach.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell