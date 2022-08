Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Streit eskaliert

Hermsdorf (ots)

Am Samstag gegen 08:30 Uhr stritt sich ein Pärchen derart laut, dass die Nachbarn dies der Polizei mitteilten. Noch bevor die eingesetzten Streifen in Hermsdorf eintrafen, folgte auf die verbale Streitigkeit, eine handfeste Keilerei zwischen Mann und Frau. So würgte der Mann seine Partnerin, die sich entsprechend mit Kratzen und Schlagen wehrte. Zudem flogen Bierflaschen in Richtung der Frau, welchen sie auswich, die jedoch durch die offene Balkontür auf ein vorbeifahrendes Auto schlugen und hierbei ca. 5000 Euro Sachschaden verursachten. Beide Streitparteien, die während des Disputs leicht verletzt wurden, standen erheblich unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Die Polizei Saale-Holzland ermittelt nun u.a. wegen Gefährlicher Körperverletzung und Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell