LPI-J: aufgefallen

Weimar (ots) - Gegen 19:00 Uhr wurde in der Moskauer Straße ein 34-jähriger einer Personenkontrolle unterzogen. In seiner Umhängetasche fanden die Beamten kleine Mengen von Marihuana und Crystal Meth. Während der Belehrung kündigte der Mann an, die Drogen nun vernichten zu wollen und trat darauf herum. Als die Polizisten dies verhindern wollten, leistete der Herr erheblichen Widerstand, in dessen Folge mehrere Beamte ...

mehr