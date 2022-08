Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Am Fenster gescheitert

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Beim Versuch in eine Firma einzudringen scheiterten Unbekannte in St. Gangloff. Am Mittwoch meldete sich ein Mitarbeiter und teilte mit, dass Aufbruchspuren an einem Fenster auf der nördlichen Seite des Gebäudes ersichtlich sind. Der oder die Täter versuchten offenbar mit einem unbekannten Tatwerkzeug das Doppelfenster aufzuhebeln, um so ins Innere einzudringen. Allerdings scheiterten die Langfinger und hinterließen lediglich leichten Sachschaden.

