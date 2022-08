Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ertappt - Muntermacher musste im Laden bleiben

Jena (ots)

Erwischt wurde am Mittwochnachmittag ein 40-Jähriger, als dieser in einem Supermarkt Kaffee entwenden wollte. Gegen 15:45 Uhr betrat der Mann den Markt in einem Einkaufscenter in der Goethestraße und steckte zielgerichtet zwei Muntermacher in seine Tasche. Als er den Kassenbereich durchqueren wollte, wurde er von einem Mitarbeiter angesprochen, da dieser den Diebstahl beobachtet hatte. Durch die hinzugerufenen Polizeibeamten wurde eine Anzeige wegen Diebstahls aufgenommen und obendrein bekam der Mann durch den Filialmitarbeiter ein Hausverbot ausgesprochen.

