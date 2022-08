LPI-J: Nicht geklappt

Jena (ots) - Unbekannte versuchten in ein Mehrfamilienhaus im Dornbluthweg in Jena einzudringen. Wie am Mittwochvormittag ein Zeuge der Polizei meldete, konnte ein Fußabdruck auf dem Fensterbrett festgestellt werden. Vor Ort bestätigte sich der Verdacht insofern, dass tatsächlich ein Abdruck an der Außenseite des Fensters festgestellt wurde und zudem das Rollo nach oben gedrückt wurde. Demnach haben der oder die unbekannten Täter versucht die Fensterscheibe gewaltsam ...

mehr