LPI-J: Rückweg zu Fuß

Jena (ots) - Augenscheinlich seinen Frust ließ ein unbekannter Mann am Mittwochabend am Bahnhof in Jena-Göschwitz raus. Wie eine Zeugin der Polizei berichtete, randalierte ein Mann auf dem Bahnhofsgelände und zerstörte mehrere Glasscheiben, ehe der Unbekannte in den Zug stieg und den Bahnhof in Richtung Gera verließ. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen wurden mehrere zerstörte Scheiben festgestellt. Augenscheinlich hatte der Mann diese mittels Steinen eingeworfen. ...

