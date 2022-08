Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auseinandersetzung in einer Asylunterkunft

Apolda (ots)

Am Montag, den 1. August 2022, gegen 19:30 Uhr teilte man der Polizei mit, dass es zwischen zwei Bewohnern einer Asylunterkunft in der Lessingstraße in Apolda zu Handgreiflichkeiten gekommen ist. Es kam aus bisher unbekannten Gründen zu einer verbalen Streitigkeit, welche in der Folge zu einer tätlichen Auseinandersetzung führte. Beim Eintreffen der Beamten vor Ort hatten beide Beteiligte ihr Zimmer verlassen und versteckten sich vor der Polizei. Eine Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg. Verletzt wurde niemand.

