Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall in einer Baustelle

Bad Sulza (ots)

Am Dienstag den 20. Juli 2022, gegen 9:15 Uhr befuhr ein 85jähriger Mercedes-Fahrer die Straße "Auf dem Walzel" in Bad Sulza aus Richtung "Carl-Spaeter-Straße" kommend. Aufgrund einer starken Sonneneinstrahlung war der 85-jährige geblendet und übersah ein Verkehrszeichen "Durchfahrt Verboten" und fuhr in die dortige Baustelle hinein. In der Baustelle war auf der rechten Fahrbahnseite auf einer Länge von ca. 7 Metern die Fahrbahn ausgeschnitten und eine ca. 1 Meter tiefe Baugrube ausgehoben, in welche der Mercedesfahrer hineinfuhr und mit dem Unterboden hängen blieb. Der Fahrer und seine 72jährige Beifahrerin wurden nicht verletzt. Das Fahrzeug musste mittels Kran aus der Grube herausgehoben werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 EUR.

