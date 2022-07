LPI-J: Auf PKW gelaufen

Jena (ots) - Wie ein Zeuge am Dienstagvormittag feststellen musste, hatten Unbekannte vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag zwei Scheiben eines Jugendzentrums in der Hugo-Schrade-Straße beschädigt. Augenscheinlich warfen der oder die Täter mit Glasflaschen gegen das Gebäude, sodass zwei Fensterscheiben zu Bruch gingen. Der entstandene Schaden wird auf ca. 3.000,- Euro beziffert. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: ...

