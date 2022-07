LPI-J: Unfallschwerpunkt Landstraße

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Bereits am Sonntagabend ereignete sich eine Sachbeschädigung an zwei geparkten Fahrzeugen. Dies teilte am Montagmorgen ein 63-jähriger Zeuge mit. Sowohl sein PKW Audi als auch ein VW wurden durch einen 36-Jährigen mittels Tritten beschädigt. Die eingesetzten Beamten konnten den Täter habhaft werden, welcher nunmehr mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen kann. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

mehr