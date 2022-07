LPI-J: Radfahrer kollidieren miteinander

Jena (ots) - Einen Schreckmoment erlebte am Dienstag, 28.Juni 2022, eine 22-Jährige in Jena. Die junge Frau war, gegen 02:30 Uhr, mit einem Bekannten unterwegs und verabschiede sich an der Universitätsbibliothek, ehe sie dann die Erfurter Straße in Richtung Wohnanschrift lief. Plötzlich bemerkte die 22-Jährige, wie ein Fahrzeug hinter ihr anhielt und eine Schiebetür aufging. Aufgrund eines unguten Gefühls versteckte sich die junge Frau hinter einem Baum nahe des ...

