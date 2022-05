Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Rotlichtverstoß führt zu Unfall

Erfurt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einer Autofahrerin kam es Mittwochmorgen kurz nach 07:00 Uhr in der Haarbergstraße. Dort überfuhr ein 19-jähriger Fahrradfahrer eine rote Fußgängerampel im Bereich der Straße Am Sibichen. Eine 68-jährige Dacia-Fahrerin konnte den Zusammenstoß mit dem jungen Mann nicht mehr verhindern und so kam es zur Kollision. Dabei wurde der Radfahrer am Fuß verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An seinem Fahrrad entstand augenscheinlich kein Schaden. Der Schaden an der Stoßstange des Dacias wurde hingegen auf 1.000 Euro geschätzt. (DS)

