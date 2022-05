Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auffahrunfall

Pfiffelbach (ots)

In Pfiffelbach fuhr am 24.05.2022, gegen 08:35 Uhr ein 33jähriger VW Passat-Fahrer einem 59jährigen VW Golf-Fahrer an der Kreuzung Weimarische Straße-Apoldaer Straße auf, als er nach rechts abbiegen wollte. Da von links kein weiteres Fahrzeug kam, fuhr der 33jährige in die Kreuzung ein, während der vor ihm fahrende Golf-Fahrer anhielt, um einem von rechts kommenden größeren LKW die Durchfahrt zu gewähren. Folglich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Verletzt wurde niemand und beide Pkw waren fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 10.000 Euro.

