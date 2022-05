LPI-J: Über 2000 Liter Pflanzenschutzmittel gestohlen

Weimar (ots) - Am 24.05.2022, In der Zeit von 13:00 Uhr bis 20:00 Uhr wurde in der Gemeinde Großschwabhausen eine Geschwindigkeitskontrolle durch- geführt. Bei gemessenen 1035 Fahrzeugen kam es zu 211 Beanstand- dungen mit 204 Verwarn- und 7 Bußgeldverfahren. Spitzenreiter war ein Fahrzeugführer mit 89 statt der erlaubten 60 km/h. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: ...

