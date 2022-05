Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen gesucht

Jena (ots)

Am Mittwoch den 04.05.2022 gegen 19:50 Uhr kam es in der Lutherstraße in Jena zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti. Durch einen Zeugen wurden drei männliche Personen dabei beobachtet, wie sie an den Gebäuden der Lutherstraße Nr. 41, 45 und 47 mit Spraydosen u.a. die Schriftzüge "ANTIFA" und "161" aufbrachten.4 Anschließend flüchteten die Männer in Richtung Innenstadt vor den eintreffenden Polizeibeamten. Die drei Täter sollen zwischen 15 und 20 Jahre alt gewesen sein. Auffallend hier, einer der Männer hatte längere Haare, welche er zum Dutt hochgebunden trug. Alle drei Personen führten jeweils einen weißen Jutebeutel mit sich.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Wer hat die Personen auf der Flucht gesehen oder kann sonst sachdienliche Hinweise zur Ermittlung der Täter machen?

Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizei Jena unter: 03641- 81 1424 oder per Mail an: K4.KPI.Jena@polizei.thueringen.de

