LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle

Weimar (ots) - In der Zeit vom 13.05.2022, 22:00 Uhr bis zum 16.05.2022, 07:15 Uhr wurde aus einem in der Legefelder Kastanienallee abgestellten Lkw Dieselkraftstoff im Wert von 250,- Euro entwendet. Der Fahrer hatte das Fahrzeug am Abend zuvor vollgetankt und stellte nach Antritt der Fahrt auf der Autobahn fest, dass der Tank fast leer war. Hinweise zu möglichen Tätern liegen derzeit nicht vor. Ein weiterer Dieseldiebstahl ereignete sich in der Zeit vom 16.05.2022, 00:00 ...

