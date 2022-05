Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht

Weimar (ots)

Gleich zwei Mal wurden die Beamten der PI Weimar am Samstag in die Paul-Schneider-Straße in Weimar gerufen. Zunächst teilte ein 28-jähriger Skoda Fahrer mit, dass an seinem abgeparkten Fahrzeug der linke Außenspiegel abgefahren wurde. Der Unfallverursacher verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro am Skoda.

Kurz darauf meldete sich ein 71-jähriger Opel Fahrer und teilte ebenfalls mit, dass an seinem Fahrzeug der linke Außenspiegel abgefahren wurde. Auch hier verließ der Unfallverursacher pflichtwidrig die Unfallstelle. Der Schaden am Fahrzeug wurde mit ca. 200 Euro angegeben. Auf dieses "Geschenk" zu seinem Geburtstag hätte er gern verzichtet, nahm die Glückwünsche der Beamten aber trotzdem dankend entgegen.

Zeugen die Hinweise zu den Unfällen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Weimar zu melden.

