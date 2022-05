LPI-J: Unter Alkoholeinfluss gestoppt

Apolda (ots) - Am 13.05.2022 gegen 18:30 Uhr kollidierte eine 35jährige Fahrerin eines Pkw Nissan kurz vor der Ortslage Oberroßla mit einem Reh. Das Tier wurde durch den Aufprall so schwer verletzt, dass es an der Unfallstelle verendete. Die Fahrerin blieb unverletzt. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: ...

mehr